Госспецсвязи: россияне задействовали максимальную мощь кибератак по Украине

Российские кибернаступательные операции по Украине, вероятно, достигли своего максимального потенциала, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Отмечается, что Украина все еще испытывает сильное давление в киберпространстве со стороны российских хакеров, однако, вероятно, их потенциал уже достиг своего максимума. Они уже показали все доступные инструменты и технологии.

В ведомстве напоминают, что благодаря санкциям российские хакеры не могут развиваться так, как они развивались раньше.

Однако работники Госспецсвязи подчеркивают, что российские хакеры все еще – серьезная угроза всему миру. Не следует их недооценивать, но и не стоит переоценивать.

Они обладают высокой квалификацией и мотивацией для атак не только по Украине, но и на другие демократические страны, хотя и столкнулись с определенными ограничениями ресурсов – материальными и технологическими.

Эта информация означает, что россияне уже не ударят по украинскому киберпространству сильнее, чем атаковали до войны и после ее начала.

Между тем, Украина держит оборону в вебпространстве и не имеет значительных сбоев в работе каких-либо платформ.