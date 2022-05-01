Горсовет: коридоры для жителей других районов Мариуполя откроют утром 2 мая

В Мариуполе проходит эвакуация гражданских с территории завода Азовсталь, эвакуация из других районов перенесена на утро 2 мая, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет в Telegram-канале.

Эвакуация с территории Азовстали проходит при поддержке ООН и Красного Креста, больше подробностей сообщат позже.

"С учетом безопасности эвакуация мирного населения Мариуполя, находящегося в других районах города, перенесена на понедельник (2 мая). Начало в 8:00 возле ТРЦ Порт Сити" , — добавили в горсовете.

Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация гражданских с находившегося под постоянными обстрелами российских оккупантов завода Азовсталь началась. Первая группа из около 100 человек направляется на подконтрольную территорию, завтра их будут встречать в Запорожье.

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия подчеркнул, что операция по эвакуации, которая идет третий день — самая тяжелая с начала полномасштабной войны. Эвакуация будет продолжаться.

30 апреля замкомандира полка Азов Святослав Паламар заявил, что в Мариуполь приехала эвакуационная колонна, и с территории Азовстали смогли вывезти 20 гражданских, которых извлекли из-под завалов — их планировали отвезти в Запорожье.