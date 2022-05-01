Кабмин предоставил портфельные гарантии банкам-кредиторам

Правительство предоставило портфельные гарантии банкам-кредиторам для дальнейшей поддержки микро, малого и среднего предпринимательства, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета Министров.

По результатам отбора банков-кредиторов на условиях, определенных Порядком предоставления государственных гарантий на портфельной основе, в 2022 году предоставляются государственные гарантии для обеспечения частичного исполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставленных субъектам хозяйствования микропредпринимательства, малого и/или среднего предпринимательства – резидентам Украины, в рамках определенных объемов.

Предельный объем государственных гарантий на портфельной основе составляет: "Укргазбанк" — 849 млн грн, "Ощадбанк" — 425 млн грн, банк "Грант" — 43 млн грн, банк "Пивденный" — 26 млн грн, банк "Украинский капитал" — 14 млн грн, "МетаБанк" — 13 млн грн, "Правэкс банк" — 8 млн грн, "Укрстройинвестбанк" – 8 млн грн, "Банк инвестиций и сбережений" — 7 млн грн, "А-Банк" — 7 млн грн.