Байден: мир продолжит привлекать Россию к ответственности

Президент США Джо Байден заявил, что международная коалиция стран, которая ввела самые масштабные санкции, экспортные и другие ограничения против России, будет продолжать давление на Кремль, чтобы заставить его прекратить войну в Украине, сообщает Укринформ.

Об этом заявил в воскресенье на официальной твиттер-странице президент США Джо Байден.

«Так же, как Путин решил начать это жестокое вторжение, он мог бы своим решением и прекратить его. Россия является агрессором, и мир должен и будет привлекать РФ к ответственности», - подчеркнул глава Американского государства.

Как сообщалось, после масштабной войны, которую Россия развязала против Украины 24 февраля, США и десятки стран по всему миру ввели масштабные санкции против российской экономики, руководства Кремля и членов их семей, олигархов.

По информации ГУР МО Украины, во избежание санкционных ограничений Россия ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном для организации реэкспорта российской продукции на международные рынки.