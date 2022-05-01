В Конгрессе США подготовили резолюцию по введению американских сил в Украину

Американский конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер анонсировал внесение общей резолюции, которая позволит использовать вооруженные силы США для защиты территориальной целостности Украины, если Россия применит оружие массового поражения, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице конгрессмена, обнародованной в воскресенье.

«Я представляю этот AUMF (Резолюцию с разрешением на применение Вооруженных сил – ред.) в качестве четкой красной линии, чтобы администрация могла принять соответствующие меры в случае применения Россией химического, биологического и/или ядерного оружия. Мы должны стоять на защите человечества, а также должны быть вместе с нашими союзниками», – отметил американский законодатель.

Кинзингер напомнил, что президент США Джо Байден неоднократно отмечал необходимость остановить Путина. В этой связи он подчеркнул, что такие заявления важны, однако важно также делать практические шаги.

«Итак, главнокомандующий самыми крупными военными в мире должен обладать полномочиями и средствами для совершения необходимых действий», - подчеркнул конгрессмен.

Как сообщалось, США имеют практику принятия резолюций AUMF по применению американских Вооруженных сил за рубежом, в том числе после масштабных терактов 11 сентября 2001 года, а также в войне против Ирака.