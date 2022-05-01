Зеленский: разрушенные жизни людей и украденное имущество ничего не дадут РФ
Президент Владимир Зеленский убежден, что война в Украине ничего не даст России, а будет только увеличивать количество государств, которые будут работать на изоляцию РФ, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит обращение президента Зеленского.
"Что может быть стратегическим успехом России в этой войне? Честно, не знаю.
Разрушенные жизни людей, сожженное или украденное имущество России ничего не даст, только будет увеличивать токсичность российского государства и количество тех, кто будет работать на изоляцию России".
Президент добавил, что Вооруженные силы Украины отвечают захватчикам на все их удары и "будут отвечать дальше, пока оккупанты не покинут нашу землю".