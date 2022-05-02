В Украине возобновили куплю-продажу недвижимости

В Украине возобновляется проведение государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество, сообщает Экономическая правда.

С началом широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины работа реестров была остановлена для безопасности и защиты данных.

С течением времени доступ к части реестров был восстановлен на определенной части территории Украины, а также определены особенности нотариальной деятельности и функционирования единых и государственных реестров в условиях военного положения, рассказали в Министерстве юстиции.

"Следующим шагом стало нормирование особенностей предоставления нотариальных услуг, в частности относительно удостоверения сделок с недвижимостью, а также доступа к Государственному реестру прав на недвижимое имущество и Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, с целью возобновления функционирования рынка недвижимости и государственной регистрации прав на нее и бизнеса" , – объясняют в министерстве.

Согласно постановлению правительства, в условиях военного положения и в течение одного месяца со дня его прекращения или отмены нотариальные действия совершаются с учетом особенностей (запретов).

В частности, украинцы не могут: