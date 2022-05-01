ОВА: начало эвакуации из Мариуполя перенесли на утро 2 мая

Изменено время начала эвакуации из блокированного войсками РФ Мариуполя - вывоз граждан состоится в понедельник, 2 мая, в семь утра, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"Внимание, Мариуполь: смена времени начала эвакуации. Завтра, 2 мая, эвакуация в Мариуполе начинается в 7:00. Точка сбора - ТРЦ "Порт Сити"" , - рассказал чиновник.

Также глава ОВА попросил украинцев, которые поддерживают связь с жителями Мариуполя, которые остаются в заблокированном городе, передать им эту информацию.

Ранее сообщалось, что 1 мая состоялась эвакуация людей из "Азовстали" в Мариуполе. В Сети появилось видео спасения.

Как проинформировали в Нацгвардии, сразу после эвакуации в Мариуполе войска РФ открыли огонь по "Азовстали".