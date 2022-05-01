Лавров: РФ требует, чтобы Зеленский не сдался, а отдал приказ прекратить сопротивление

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался. Она требует, чтобы он отдал приказ отпустить гражданских и прекратить сопротивление, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

По словам Лаврова, российская сторона якобы хочет "обеспечить безопасность людей на востоке Украины, а также, чтобы с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации".