Лавров: РФ требует, чтобы Зеленский не сдался, а отдал приказ прекратить сопротивление
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался. Она требует, чтобы он отдал приказ отпустить гражданских и прекратить сопротивление, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
По словам Лаврова, российская сторона якобы хочет
"обеспечить безопасность людей на востоке Украины, а также, чтобы с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации".