Бербок: нефтяное эмбарго РФ должно войти в шестой пакет санкций ЕС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении РФ в рамках шестого пакета санкций Евросоюза, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом она заявила в интервью телеканалу ARD.

По словам немецкого министра, Берлин ведет кампанию за нефтяное эмбарго против РФ.

"Мы также проводим кампанию внутри ЕС за то, чтобы теперь вся Европа отказалась от нефти в соответствии с 6-м пакетом санкций ЕС" , - отметила Бербок.

Министр рассказала, что еще несколько недель назад было известно, что немедленные энергетические санкции не могли продлиться и месяца. Однако теперь правительство Германии подготовилось, поскольку должно быть в состоянии выдерживать санкции против РФ в течение многих лет.

Глава МИД Германии подчеркнула, что санкции могут быть сняты только после того, как Россия полностью выведет свои войска из Украины.

По словам Бербок, западные санкции также направлены на то, чтобы ослабить экономику РФ, чтобы она не могла начать новую войну.

"Конечно, я хочу, чтобы Россия никогда больше не вела агрессивную войну, нарушающую международное право. Благодаря санкциям мы гарантируем, что дальнейшие военные действия в других регионах только российскими силами в ближайшие несколько лет невозможны" , - добавила она.

Добавим, что по информации немецкой прессы, эмбарго на российскую нефть фактически согласовано ЕС, и теперь остался вопрос переходного периода. Отмечается, что решающим фактором тут стал отказ Берлина тормозить эти процессы.