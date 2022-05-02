На Закарпатье задержали организаторов переправки уклонистов через границу

В селе Деловое Закарпатской области правоохранители задержали двух мужчин, которые за 4 тысячи долларов незаконно переправляли в Румынию военнообязанного, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении ГПСУ.

В настоящее время в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" продолжаются следственные действия.

Также полиция изучает причастность задержанных к организации других незаконных путешествий из Украины военнообязанных мужчин.

В случае доказательства вины фигурантов, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.