"Укрзализныця": войска РФ ежедневно обстреливают железнодорожные объекты в Украине

Российские оккупанты ежедневно совершают обстрелы и наносят удары по железнодорожным объектам в Украине, разрушают станции и рельсы, рассказал глава "Укрзализныци" Александр Камышин, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По словам Камышина, в настоящее время легче перечислить станции, которые не попали под вражеские обстрелы, чем пострадавшие от ударов россиян.

"Каждый день у нас перебита инфраструктура, пути, мосты, контактная сеть, здания" , - говорит глава УЗ.

Камышин также отметил, что несмотря на многочисленные атаки захватчиков по железнодорожной инфраструктуре Укрзализныця продолжает работу, и поезда курсируют.

Среди наиболее пострадавших об вражеских обстрелов он назвал Донецкую и Южную железные дороги.

Ранее в Генштабе ВСУ объяснили удары РФ по железной дороге намерением оккупантов разрушить пути снабжения помощи.