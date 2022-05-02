Польский ВУЗ начинает обучение на украинском языке по двум специальностям

Обучение с украинским языком преподавания вводит для тех, кто из-за войны покинул Украину, одно из высших учебных заведений в Варшаве, пишет Константин Широкун, Укринформ.

"Начинаем адаптативную программу с возможностью учиться на украинском языке на первом курсе для дальнейшего получения образования в Польше теми, кто прибыл сюда из-за российской агрессии в Украине. Молодые люди могут в течение года учиться на украинском, а затем, начиная со второго курса, продолжить получать высшее образование на польском языке по двум направлениям - международные отношения и менеджмент" , - сказал ректор университета Collegium Civitas профессор Станислав Моцек.

По словам Моцека, в университете уже более 10 лет будущую специальность на польском и английском языках получают вместе с польскими ровесниками студенты из Украины. В этом учебном году их здесь около 400.

Как сообщила представительница упомянутого университета в Украине Ярина Ясний, годовой адаптивный курс для молодых украинцев и украинок полностью вписывается в международные стандарты качества образования.

"Стремимся сделать доступным образование в Польше для тех, кто пока что не владеет английским и польским языками. Считаем, что такой шаг поможет украинцам получить профессию за границей, где они из-за войны вынужденно оказались" , - сказала Ясний.

Кроме студентов, университет готов принять также и преподавателей-украинцев из числа беженцев, которые могли бы профессионально преподавать учебные программы по международным отношениям и менеджменту.