Украина получит доступ к терминалам СПГ Литвы и Польши – Макогон

Глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что наша страна летом сможет получить доступ к терминалам сжиженного газа Польши и Литвы, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Макогон обратил внимание, что 1 мая заработал интерконнектор между Польшей и Литвой GIPL, который присоединил страны Балтии к европейскому газовому рынку.

Старт его работы он назвал значительным прорывом в вопросе энергетической безопасности всего региона, так как российскому газовому монополисту "Газпром" будет "гораздо труднее шантажировать эти страны газом".

"Уже в ближайшие дни в СПГ терминал в Клайпеде (портовый город в Литве, - Ред.) прибудет танкер с грузом сжиженного газа LNG для Польши. А после окончания интерконнектора Польша-Словакия летом этого года в СПГ терминалов в Польше и балтийских странах получает и Украина" , - пишет Макогон.

Ранее сообщалось, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила РФ в попытках газового шантажа после того, как "Газпром" прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию.

Напомним, в марте глава "Оператора ГСТ Украины" Макогон заявил, что наша страна продолжает импорт газа из Европы в среднем по 9 млн кубометров в сутки.