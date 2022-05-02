Финляндия намерена укрепить ограждения на границе с РФ

Финляндия намерена возвести более эффективные пограничные заграждения на государственной границе с Россией. Речь, в частности, идет о критических участках восточной границы, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Отмечается, что в настоящее время граница между Финляндией и РФ ограждена только "тонким и ржавым забором из колючей проволоки".

По словам командира пограничной службы Северной Карелии полковника Марко Турунена, сейчас проходит предварительный анализ таких пограничных заграждений. Он уточнил, что укрепление в первую очередь запланированы для зон повышенного риска и критических зон - пограничных переходов и территорий, к ним прилегающих.

Общая протяженность границы между Финляндией и РФ составляет 1343 километров.

Турунен не прокомментировал, сколько должно быть построено пограничного забора на границе или какова длина критических участков.

В министерстве внутренних дел Финляндии рассказывают, что подготовка к возведению пограничных заграждений является частью оперативной готовности страны.

Ранее финские законодатели настаивали на необходимости готовиться к возможному массовому скоплению у границы с РФ "беженцев" и мигрантов, которых Москва будет направлять к Финляндии в духе гибридной атаки, по аналогии с инспирированной Минском ситуацией на белорусско-польской границе осенью-зимой прошлого года.