Белый дом: Байден переговорил с Пелоси после ее встречи с Зеленским

В Белом доме подтвердили, что президент США Джо Байден переговорил со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси после ее визита в Киев и беседы с президентом Украины владимиром Зеленским, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

При этом в Администрации Байдена не огласили подробностей об их разговоре.

Так, Пелоси встретилась с американским президентом до его визита 3 мая в Алабаму, чтобы посетить предприятие Lockheed Martin, которое производит противотанковые ракеты Javelin и другое оружие, которые Штаты поставляют Украине.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, встреча Пелоси с Зеленским в Киеве была еще одним признаком "очень, очень сильной поддержки" нашей страны перед лицом российской полномасштабной агрессии.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что беседа с Нэнси Пелоси длилась четыре часа. В ее ходе обсуждался вопрос поддержки Украины со стороны США и ленд-лиз.