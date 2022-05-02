Эрдоган анонсировал новые переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсирован новые переговоры с руководителем Кремля Владимиром Путиным. В частности, он намерен обсудить войну России против Украины, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Возможно, на этой неделе у нас будет телефонный разговор с Путиным по поводу российско-украинской войны. Точкой решения шагов, которые нужно предпринять в отношении востока Украины" , - заявил турецкий лидер.

Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш проинформировал Эрдогана о результатах своего визита в Украину и РФ.

28 апреля турецкий президент провел очередной телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и снова заявил о готовности взять инициативу по урегулированию военного конфликта между Украиной и РФ.

До этого он предлагал провести встречу Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Стамбуле.