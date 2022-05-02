Разведка Британии: РФ задействовала в Украине 65% всех своих наземных вооруженных сил

Британская разведка заявила, что РФ задействовала на Украине более 120 батальонных тактических групп, что составляет 65% ее наземных вооруженных сил.﻿ Об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны Британии, сообщает Европейская правда.

"В начале конфликта Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65 процентов всей ее наземной боевой силы" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что вполне возможно, что более четверти этих подразделений на данный момент стали небоеспособными.