Горсовет: согласованы две дополнительные локации для эвакуации из Мариуполя

Для эвакуации из Мариуполя в понедельник, 2 мая, были согласованы две дополнительные локации. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

Отмечается, что в Мангуше и на Луначарском кольце возле Бердянска людям можно будет сесть в автобусы, которые выедут из Мариуполя. Согласование дополнительных локаций состоялось при поддержке ООН и Красного креста.

"Также к эвакуационной колонне можно будет присоединиться на собственном транспорте (в конце колонны)" , - заявили в Мариупольском городском совете.

В горсовете призвали передать информацию об эвакуации остающимся там родственникам или знакомым.