ОВА: в Днепропетровской области зафиксировано несколько "прилетов" ракет

В Днепропетровской области сегодня, 2 мая, утром был зафиксирован очередной ракетный удар РФ.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко на своем официальном Телеграм-канале﻿.

"У нас снова "прилет" в Синельниковском районе. Ракета попала в элеватор. Разрушила склад с зерном. Предварительно, пострадавших нет. Не дают оркам покоя наши сельхозсклады", – написал Резниченко.

Кроме того, ранее глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил﻿, что было еще два "прилета" в области.

"В области несколько раз был объявлен сигнал воздушной тревоги. В это время на территорию Межевской общины, примыкающей к Донетчине, прилетело две вражеские ракеты", – написал Лукашук.

Он уточнил, что информация о масштабе разрушений пока выясняется, и призвал граждан не пренебрегать правилами безопасности.