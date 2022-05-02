Офис генпрокурора: количество раненых детей выросло до 405

По информации ювенальных прокуроров, более 624 детей пострадали от полномасштабного вторжения РФ в Украину, из них погибли 219 детей, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

"Более 624 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 2 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось – 219. Увеличилось количество раненых – более 405" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно захваченных и освобожденных территориях.

Как отмечают в ОГП, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 139, Киевской - 115, Харьковской - 95, Черниговской - 68, Херсонской - 45, Николаевской - 43, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, в Киеве – 16, Житомирской области – 15.