Новая Зеландия ввела санкции против оборонных предприятий РФ

Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута объявила о введении новых санкций в отношении российских политиков и оборонных структур, поддерживающих войну в Украине, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Этими санкциями мы демонстрируем наше намерение продолжать преследовать тех, кто несет ответственность за вторжение России в Украину. По мере того как военная машина Путина продолжает свои незаконные атаки, и по мере того, как становятся известны новые факты зверств, мы полны решимости наказать виновных" , - заявила глава МИД.

Так, правительство Новой Зеландии ввело санкции против 170 членов Совета Федерации России, а также на шесть компаний и организаций оборонного сектора, которые внесли свой вклад в войну в Украине.

Власти Новой Зеландии также расширили полный набор своих запретов на более чем 400 человек, которые попали под действие ранее введенных запретов на поездки.