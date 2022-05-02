Запорожская ОВА: РФ развернула дополнительные ЗРК на временно занятых территориях
Российская армия неудачно пыталась прорваться при поддержке бронетехники, танков и артиллерии в Запорожской области. ВСУ удерживают занятые рубежи и позиции, наносят урон врагу. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.
"В целях наращивания системы противовоздушной обороны противник развернул дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в минувшие сутки спасатели службы по чрезвычайным ситуациям локализовали 6 пожаров, причиной которых стали обстрелы мирного населения со стороны РФ.
Группой разминирования в Орехове изъят и обезврежен артиллерийский снаряд калибра 152 мм, а также 63 зажигательных элемента реактивных снарядов "Град".
"За нарушение правил комендантского часа за минувшие сутки задержаны и доставлены в подразделения полиции 23 мужчины и 4 женщины, в региональные территориальные центры комплектации и социальной поддержки передано 10 человек, которым вручены повестки", - говорится в сообщении.
Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержан водитель. Его транспортное средство изъято.
"В своих телеграмм-каналах россияне распространяют фейк, якобы фермеры Запорожской области сами продают зерно в РФ и, в частности, в Крым. В то же время реальная картина выглядит совершенно иначе: зерно честных тружеников края оккупационная власть либо ворует, либо покупает по дважды меньшим ценам, заставляя фермеров к такому соглашению под дулами автоматов", – сообщает ОВА.