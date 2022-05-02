Запорожская ОВА: РФ развернула дополнительные ЗРК на временно занятых территориях

Российская армия неудачно пыталась прорваться при поддержке бронетехники, танков и артиллерии в Запорожской области. ВСУ удерживают занятые рубежи и позиции, наносят урон врагу. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

"В целях наращивания системы противовоздушной обороны противник развернул дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что в минувшие сутки спасатели службы по чрезвычайным ситуациям локализовали 6 пожаров, причиной которых стали обстрелы мирного населения со стороны РФ.

Группой разминирования в Орехове изъят и обезврежен артиллерийский снаряд калибра 152 мм, а также 63 зажигательных элемента реактивных снарядов "Град".

"За нарушение правил комендантского часа за минувшие сутки задержаны и доставлены в подразделения полиции 23 мужчины и 4 женщины, в региональные территориальные центры комплектации и социальной поддержки передано 10 человек, которым вручены повестки" , - говорится в сообщении.

Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержан водитель. Его транспортное средство изъято.