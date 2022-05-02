Зеленский: военные РФ бросали раненых, и вывозили стиральные машинки
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих эмоциях после увиденного в населенных пунктах под Киевом и назвал российских военных "трусливыми варварами", сообщает Новое время.
"Чувствовал боль, чувствовал ненависть, чувствовал желание мести. Это первое чувство, потом спадает такая злая эмоция и приходит непонимание. Как можно так относиться к людям, в целом к человечеству? Даже если они считают нас врагом, то при чем здесь гражданские люди, если ты считаешь врагом войско?" — сказал он в интервью австралийскому телеканалу Nine Network.
Зеленский также добавил, что не понимает, как можно оставлять своих солдат в условиях войны.
"А как ты оставил своих? Каким бы ты ни был, и кого бы ты ни считал врагом, а как же ты бросил своих? Мы для вас враг — ок, а он кто тебе? Они их не хоронили, они и своих раненых не забирали, они бежали. Вся эта смешанная реакция от ненависти, непонимания и от того, что ты понимаешь, что это просто трусливые варвары. Именно такое словосочетание. Они бросали своих людей, чтобы вынести стиральные машинки из домов, телефоны, какую-то одежду и бросали своих раненых людей", — резюмировал украинский президент.