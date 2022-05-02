Зеленский: военные РФ бросали раненых, и вывозили стиральные машинки

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих эмоциях после увиденного в населенных пунктах под Киевом и назвал российских военных "трусливыми варварами", сообщает Новое время.

"Чувствовал боль, чувствовал ненависть, чувствовал желание мести. Это первое чувство, потом спадает такая злая эмоция и приходит непонимание. Как можно так относиться к людям, в целом к ​​человечеству? Даже если они считают нас врагом, то при чем здесь гражданские люди, если ты считаешь врагом войско?" — сказал он в интервью австралийскому телеканалу Nine Network.

Зеленский также добавил, что не понимает, как можно оставлять своих солдат в условиях войны.