Финская компания разорвала контракт с Россией на строительство АЭС

Финская компания Fennovoima объявила о расторжении контракта с Росатомом на строительство атомной электростанции "Ханхикиви-1". Решение связано, в том числе, с войной России против Украины, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении компании.

Сообщается, что расторгнут контракт на поставку оборудования из-за значительных задержек и неспособности выполнить проект. Также в релизе говорится, что война против Украины усугубила риски для проекта, и Росатом не смог их снизить.

По словам гендиректора компании Йоахима Шпехта, расторжение контракта окажет значительное влияние на сотрудников Fennovoima, а также на цепочки поставок и регион Пюхяйоки.

Напомним, ранее власти Финляндии заявляли, что не выдадут лицензию построенной "Росатомом" АЭС. При том подчеркивалось, что решение о строительстве должны принимать собственники Fennovoima.