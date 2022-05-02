Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 2 мая ориентировочно составили:
- личного состава - около 23 800 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1048 (+22) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2519 (+48) ед,
- артиллерийских систем – 459 (+8) ед,
- РСЗО - 152 (+1) ед,
- средств ПВО – 80 (+0) ед,
- самолетов – 194 (+2) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1824 (+28) ед,
- кораблей /катеров - 8(+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26),
- специальной техники – 38 (+6),
- крылатых ракет – 84(+0).
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.
Данные уточняются.
Отмечается, что уничтоженные сегодня утром российские катера попадут в сводку общих потерь завтра.