Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии

Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 2 мая ориентировочно составили:

  • личного состава - около 23 800 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1048 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2519 (+48) ед,
  • артиллерийских систем – 459 (+8) ед,
  • РСЗО - 152 (+1) ед,
  • средств ПВО – 80 (+0) ед,
  • самолетов – 194 (+2) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1824 (+28) ед,
  • кораблей /катеров - 8(+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26),
  • специальной техники – 38 (+6),
  • крылатых ракет  – 84(+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

Данные уточняются.

Отмечается, что уничтоженные сегодня утром российские катера﻿ попадут в сводку общих потерь завтра.

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