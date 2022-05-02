Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 2 мая ориентировочно составили:

личного состава - около 23 800 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1048 (+22) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2519 (+48) ед,

артиллерийских систем – 459 (+8) ед,

РСЗО - 152 (+1) ед,

средств ПВО – 80 (+0) ед,

самолетов – 194 (+2) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1824 (+28) ед,

кораблей /катеров - 8(+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26),

специальной техники – 38 (+6),

крылатых ракет – 84(+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

Данные уточняются.

Отмечается, что уничтоженные сегодня утром российские катера﻿ попадут в сводку общих потерь завтра.