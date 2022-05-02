Германия хочет помочь Украине с экспортом пшеницы
Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир хочет помочь Украине экспортировать зерно, заблокированное Россией в украинских портах, сообщает Европейская правда.
На саммите министров по вопросам сельского хозяйства G7 в середине мая Оздемир обсудит со своими коллегами, как можно гарантировать доступ к мировым рынкам для Украины.
Он пояснил, что должны быть созданы альтернативные транспортные маршруты.
"Железнодорожный маршрут может быть решением для экспорта зерна, хотя и требует больших усилий и имеет ограниченные возможности. Как федеральное правительство, мы сделаем все возможное", – отметил Оздемир.
Он пояснил, что проблемы с железнодорожным транспортом вызваны, среди прочего, разной шириной путей в Украине и ЕС.
Кроме того, Россия сейчас также бомбит железнодорожные узлы.
"Мы продолжаем получать сообщения о целенаправленных атаках со стороны России на элеваторы, склады удобрений, сельскохозяйственные угодья и инфраструктуру", - добавил министр.
За этим, очевидно, стоит попытка президента России Владимира Путина "устранить Украину как конкурента в долгосрочной перспективе".
По словам Оздемира, в условиях роста голода в мире Россия пытается усилить давление.
"В то же время масштабный рост рыночных цен устраивает Россию, потому что будет приносить в страну новые деньги", – говорит министр.
По данным Всемирной продовольственной программы ООН, в настоящее время в украинских портах и на судах застряло около 4,5 млн тонн зерна.