Германия хочет помочь Украине с экспортом пшеницы

Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир хочет помочь Украине экспортировать зерно, заблокированное Россией в украинских портах, сообщает Европейская правда.

На саммите министров по вопросам сельского хозяйства G7 в середине мая Оздемир обсудит со своими коллегами, как можно гарантировать доступ к мировым рынкам для Украины.

Он пояснил, что должны быть созданы альтернативные транспортные маршруты.

"Железнодорожный маршрут может быть решением для экспорта зерна, хотя и требует больших усилий и имеет ограниченные возможности. Как федеральное правительство, мы сделаем все возможное" , – отметил Оздемир.

Он пояснил, что проблемы с железнодорожным транспортом вызваны, среди прочего, разной шириной путей в Украине и ЕС.

Кроме того, Россия сейчас также бомбит железнодорожные узлы.

"Мы продолжаем получать сообщения о целенаправленных атаках со стороны России на элеваторы, склады удобрений, сельскохозяйственные угодья и инфраструктуру" , - добавил министр.

За этим, очевидно, стоит попытка президента России Владимира Путина "устранить Украину как конкурента в долгосрочной перспективе".

По словам Оздемира, в условиях роста голода в мире Россия пытается усилить давление.

"В то же время масштабный рост рыночных цен устраивает Россию, потому что будет приносить в страну новые деньги" , – говорит министр.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, в настоящее время в украинских портах и ​​на судах застряло около 4,5 млн тонн зерна.