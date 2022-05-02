NYT: Джилл Байден встретится с украинскими беженцами

Первая леди США Джилл Байден посетит Восточную Европу, чтобы встретится з украинскими беженцами. Об этом, со ссылкой на TheNewYorkTimes, сообщает Корреспондент.

Джилл Байден планирует покинуть Вашингтон в четверг, 5 мая, чтобы посетить Румынию и Словакию, две страны-члены НАТО, которые граничат с Украиной. Именно сюда выехало более миллиона украинцев.

Первая леди остановится на авиабазе Михаила Когалничану в Румынии, где дислоцированы военнослужащие США. В Бухаресте она встретится с румынскими лидерами.

День матери (он отмечается в этом году 8 мая) проведет в Кошице и Вышне Немецке, Словакия, с украинскими матерями и детьми, а затем отправится в Братиславу, чтобы встретиться с государственными чиновниками.