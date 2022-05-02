Источники: Финляндия утвердит решение о вступлении в НАТО на следующей неделе
Финляндия примет решение о подаче заявки на членство в НАТО 12 мая, сообщает Европейская правда.
Об этом пишет финская газета Iltalehti со ссылкой на анонимные источники в правительстве.
Как сообщает издание, премьер-министр Санна Марин одобрила, что страна согласует заявку на членство в НАТО в четверг, 12 мая.
Решение о вступлении будет принято в два этапа.
Президент Финляндии Саули Ниинисте сначала объявит о своем одобрении присоединения к оборонному альянсу, а затем парламентские группы утвердят заявку, текст которой уже написан, сообщает издание.
Объявление о подаче заявки на членство в НАТО больше не будет повторно обсуждаться в парламентских комитетах и не будет вынесено на голосование, а будет быстро передано в НАТО.
Согласно финской конституции, президент руководит внешней политикой Финляндии и политикой безопасности в сотрудничестве с правительством.
Столтенберг заявил о возможности гарантий безопасности для Швеции и Финляндии еще до вступления в НАТО.
Вторжение России в Украину подтолкнуло Финляндию и Швецию к подаче заявки на членство в НАТО и отказу от нейтральности в течение десятилетий.