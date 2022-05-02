Нацгвардия: ночью "Азовсталь" обстреливалась корабельной артиллерией РФ

Ночь на заводе "Азовсталь" прошла неспокойно – враг после окончания эвакуации группы граждан стал применять все виды вооружения, но к утру стало тише. Об этом в эфире украинских телеканалов заявил командир 12 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Денис Шлега, сообщает Укринформ.

"В Мариуполе на «Азовстали» после того, как вчера закончилась операция по выводу (группы – ред.) мирного населения с завода, враг начал применять все виды вооружения, и ночь у нас была неспокойная. Где-то с 2 до 3 утра работала по «Азовстали» корабельная артиллерия, а под утро стало тише", – уточнил представитель НГУ.

Он отметил, что необходимо выводить людей из "Азовстали", поскольку враг работает всеми видами вооружения по территории.

Отвечая на вопрос о состоянии бойцов, защищающих Мариуполь и "Азовсталь", Шлега сказал, что бойцы мужественно и достойно продолжают выполнять свои задачи.

"Самая большая проблема – это наши раненые военнослужащие. Несколько дней тому назад был разбомблен наш полевой госпиталь, и в очень тяжелых условиях оказывается медпомощь раненым военнослужащим. Их на территории завода около 500 человек, с разными степенями ранения, и поэтому это неотложная проблема, которую нужно решать. Поэтому если все-таки положительно закончится ситуация с гражданскими, то нужно решать вопросы (с эвакуацией – ред.) раненых ребят", – подчеркнул он.

Командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии отметил, что остальные военнослужащие – в строю, их дух – боевой.