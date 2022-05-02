Зеленский объяснил, почему РФ начала террор на оккупированных территориях

Часть российской тактики в россии — это запугивание, в том числе это были и ракетные удары по украинским городам. После того, как эта тактика не сработала, а украинцы только сплотились, Россия начала террор против населения в захваченных городах, сообщает Укринформ.

Об этом в интервью австралийскому телеканалу Nine Network заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я уверен, что это часть их тактики, запугивания. С этого начали, были ракетные удары, и это часть запугивания. Они думали, ракетные удары и все люди побегут. Так и было — часть людей очень боялась, началась эвакуация... Но большинство людей окрепли и объединились, и наоборот остались. Тогда они (войска РФ - ред.) начали предпринимать другие шаги, они начали оккупировать города и думали, что их будут ждать люди с цветами. Потом они увидели, что люди их не ждут, и точно не с цветами — с палками, без оружия, с чем-либо, но точно не с цветами. Люди точно их ждали с вопросами – для чего вы сюда пришли, что вы от нас хотите?