Зеленский объяснил, почему РФ начала террор на оккупированных территориях
Часть российской тактики в россии — это запугивание, в том числе это были и ракетные удары по украинским городам. После того, как эта тактика не сработала, а украинцы только сплотились, Россия начала террор против населения в захваченных городах, сообщает Укринформ.
Об этом в интервью австралийскому телеканалу Nine Network заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Я уверен, что это часть их тактики, запугивания. С этого начали, были ракетные удары, и это часть запугивания. Они думали, ракетные удары и все люди побегут. Так и было — часть людей очень боялась, началась эвакуация... Но большинство людей окрепли и объединились, и наоборот остались. Тогда они (войска РФ - ред.) начали предпринимать другие шаги, они начали оккупировать города и думали, что их будут ждать люди с цветами. Потом они увидели, что люди их не ждут, и точно не с цветами — с палками, без оружия, с чем-либо, но точно не с цветами. Люди точно их ждали с вопросами – для чего вы сюда пришли, что вы от нас хотите?
Это был второй этап, они хотели оккупировать города, и часть городов они оккупировали, но потом они поняли, что можно оккупировать дома, можно оккупировать дороги, памятники, власти местные. Людей оккупировать невозможно. Это невозможно, и когда они это поняли, они стали уничтожать уже этих людей. Это такая операция. Такое лицо у их решения. Решения относительно “борьбы”, как они сказали, с “радикалами”, такими радикальными попытками", - сказал Зеленский.