Лавров сравнил Зеленского с Гитлером из-за "еврейской крови"
Глава МИД России Сергей Лавров отличился антисемитскими заявлениями, после чего российского посла вызвали в МИД Израиля, сообщает Новое время.
В интервью итальянской телекомпании Mediaset Лавров, в числе прочего, упомянул о еврейских корнях президента Украины Владимира Зеленского.
"Он (Зеленский — ред.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. „В семье не без урода“, как у нас говорят", — заявил российский министр.
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова
"непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой".
Лапид сказал, что ждет извинений со стороны Лаврова и вызывает российского посла в МИД.
"Сказать, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя. Нацисты преследовали евреев, только нацисты были нацистами, только нацисты осуществляли систематическое уничтожение еврейского народа", — написал он у себя в Twitter.
Министр связи Израиля Йоаз Хендель также раскритиковал заявление Лаврова, назвав его
"заблуждением, призванным оправдать ужасные действия россиян в Украине", сообщает Haaretz.