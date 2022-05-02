Лавров сравнил Зеленского с Гитлером из-за "еврейской крови"

Глава МИД России Сергей Лавров отличился антисемитскими заявлениями, после чего российского посла вызвали в МИД Израиля, сообщает Новое время.

В интервью итальянской телекомпании Mediaset Лавров, в числе прочего, упомянул о еврейских корнях президента Украины Владимира Зеленского.

"Он (Зеленский — ред.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. „В семье не без урода“, как у нас говорят" , — заявил российский министр.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова "непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой" .

Лапид сказал, что ждет извинений со стороны Лаврова и вызывает российского посла в МИД.

"Сказать, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя. Нацисты преследовали евреев, только нацисты были нацистами, только нацисты осуществляли систематическое уничтожение еврейского народа" , — написал он у себя в Twitter.