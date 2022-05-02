Гайдай: Северодонецк могут взять в осаду

Северодонецк может попасть в осаду по примеру Мариуполя, заявляет глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай﻿.

"В последние дни военные эксперты начали приписывать Северодонецку судьбу Мариуполя. Оборона города сверхмощная, поэтому захватить областной центр Луганской области будет очень тяжело. Но орки могут пойти другим путем – по Мариупольскому сценарию. Это только предположение. Но мы готовы к любому развитию событий, наши воины дадут врагу достойный отпор" , - сообщил он.

Также Гайдай снова призвал жителей Луганской области эвакуироваться.

Он добавил, что российские войска не оставляют попыток совершить прорывы в Рубежном и Попасной, но безуспешно, враг несет потери.

"Усилены меры безопасности на блокпостах, из-за завладения россиянами нашим гуманитарным транспортом и формой ВСУ. Возможны провокации" , - отметил Гайдай.

Кроме того, он считает, что в канун 9 мая враг усилит обстрелы.