Гайдай: Северодонецк могут взять в осаду
Северодонецк может попасть в осаду по примеру Мариуполя, заявляет глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"В последние дни военные эксперты начали приписывать Северодонецку судьбу Мариуполя. Оборона города сверхмощная, поэтому захватить областной центр Луганской области будет очень тяжело. Но орки могут пойти другим путем – по Мариупольскому сценарию. Это только предположение. Но мы готовы к любому развитию событий, наши воины дадут врагу достойный отпор", - сообщил он.
Также Гайдай снова призвал жителей Луганской области эвакуироваться.
Он добавил, что российские войска не оставляют попыток совершить прорывы в Рубежном и Попасной, но безуспешно, враг несет потери.
"Усилены меры безопасности на блокпостах, из-за завладения россиянами нашим гуманитарным транспортом и формой ВСУ. Возможны провокации", - отметил Гайдай.
Кроме того, он считает, что в канун 9 мая враг усилит обстрелы.