Зеленский объяснил, как для него выглядит победа
Люди, живущие на больших расстояниях от Украины, не до конца понимают, что происходит в зонах боевых действий на территории нашего государства в результате агрессии РФ. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в интервью австралийскому телеканалу Nine Network, сообщает Укринформ.
"До конца не понимают. Людям не все равно, что у нас происходит на 100%, но на 100% понять, что происходит, им сложно. Невозможно почувствовать боль, пока не потерял кого-то из своих, невозможно почувствовать боль от ранения, пока эта пуля не прилетела в тебя. Я никому не желаю этого, я просто хочу сказать, что именно так все чувствуют", – сказал Президент.
Он добавил, что даже внутри страны жителям западных областей Украины очень больно за наше государство, но им все равно сложно почувствовать, что происходит в Мариуполе. Однако, после того, как мариупольцев принимают в западном городе, и переселенцы в деталях рассказывают, что им пришлось пережить, это все воспринимается по-другому.
На вопрос, как для него выглядит победа, Зеленский отметил:
"Просто вернуть свое, просто покой на нашей земле, чтобы люди наши вернулись к себе, ничего лишнего не нужно, никакие не нужны лишние вещи, лишние деньги".
Зеленский также подчеркнул, что большинство украинцев, которые сейчас находятся за границей, хотят вернуться домой.
"Победа выглядит комфортом, когда ты дома со своей семьей. И когда у тебя забирают именно это, ты понимаешь – вот они, настоящие ценности", – добавил Президент.