Зеленский объяснил, как для него выглядит победа

Люди, живущие на больших расстояниях от Украины, не до конца понимают, что происходит в зонах боевых действий на территории нашего государства в результате агрессии РФ. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в интервью австралийскому телеканалу Nine Network, сообщает Укринформ.

"До конца не понимают. Людям не все равно, что у нас происходит на 100%, но на 100% понять, что происходит, им сложно. Невозможно почувствовать боль, пока не потерял кого-то из своих, невозможно почувствовать боль от ранения, пока эта пуля не прилетела в тебя. Я никому не желаю этого, я просто хочу сказать, что именно так все чувствуют", – сказал Президент.

Он добавил, что даже внутри страны жителям западных областей Украины очень больно за наше государство, но им все равно сложно почувствовать, что происходит в Мариуполе. Однако, после того, как мариупольцев принимают в западном городе, и переселенцы в деталях рассказывают, что им пришлось пережить, это все воспринимается по-другому.

На вопрос, как для него выглядит победа, Зеленский отметил:

"Просто вернуть свое, просто покой на нашей земле, чтобы люди наши вернулись к себе, ничего лишнего не нужно, никакие не нужны лишние вещи, лишние деньги".

Зеленский также подчеркнул, что большинство украинцев, которые сейчас находятся за границей, хотят вернуться домой.