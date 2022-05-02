В Минобороны прокомментировали возможное нападение РФ на Молдову
Россия в случае захвата Украины сделает плацдарм для нападения на другие страны. В частности, таким образом РФ может вторгнуться в Молдову, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.
"По поводу Молдовы. По всей стратегии их войны понятно, что Украина не конечный пункт и не конечная цель, что они будут двигаться дальше и Украину готовят именно как плацдарм, чтобы отсюда двигаться дальше. Западный мир уже тоже это понял, и вы видите, что международная политика и международное отношение к ситуации в украине очень серьезно изменилось", - отметила Маляр.