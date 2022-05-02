ВСУ ударили по скоплению тяжелой техники РФ под Изюмом

Войска РФ продолжают нести тяжелые потери в районе временно занятого ими Изюма Харьковской области, сообщает Новое время.

Как рассказали в управлении стратегических коммуникаций ВСУ, украинские артиллеристы нанесли меткий удар по скоплению тяжелой техники российских захватчиков в селе Сулиговка.

"Оккупанты сосредоточили большое количество тяжелой техники, готовясь к очередной волне наступления. Однако, воины Вооруженных сил Украины скорректировали планы оккупантов" , — говорится в сообщении.

На обнародованном видео, снятом разведывательным беспилотником, видно скопление российской техники, в том числе танков, которые в результате артиллерийского удара украинских военных превратились в груду металлолома.