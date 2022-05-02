Минобороны: цель России — отрезать Украину от морей
Цель России в войне против Украины — отрезать ее от Черного и Азовского морей, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Новое время.
Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.
"Россия не оставляет своих планов захватить не только географические границы Донецкой и Луганской областей, они сейчас пытаются это сделать в Харьковской области, Херсонской. Их цель отрезать Украину от морей — Азовского и Черного", — отметила Маляр.
Она также добавила, что Украина — не конечный пункт России.
"Украину готовят как плацдарм, чтобы уже отсюда двигаться дальше", — резюмировала заместитель главы Минобороны.