Дания возобновляет работу своего посольства в Украине – министр

В понедельник, 2 мая, Дания возобновит работу своего посольства в Украине, которое было закрыто сразу после вторжения страны-агрессора России, сообщает Новое время.

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод.

"Это очень сильный символ датской поддержки Украины и украинского народа, что сегодня мы вновь открываем двери датского посольства" , — сказал он.

В Киев начали возвращаться посольства, которые ранее эвакуировались из-за вторжения России в Украину.

В пятницу, 29 апреля посольство Нидерландов в Киеве возобновило свою работу. Также в столицу вернулась и посол Великобритании. Посольство Канады в Украине может возобновить работу в течение нескольких дней или недель. 27 апреля посольство Соединенных Штатов заявило о том, что готовится к скорому возобновлению работы в Киеве.