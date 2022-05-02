Полиция: на Киевщине оккупанты убили более 1200 человек

На территории Киевской области правоохранители обнаружили 1202 тела украинских граждан, которые погибли от рук российских военных.﻿ Об этом в эфире телемарафона сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов, сообщает Новое время.

Тела погибших осмотрены следователями и переданы в судебно-медицинские учреждения для установления окончательной причины смерти.

По словам начальника полиции, 280 человек остаются неопознанными. Еще 300 человек считаются пропавшими без вести, однако ежедневно эта цифра меняется.

Полиция работает над установлением личности погибших, – в частности, отбирается ДНК, данные помещаются в общую базу, и дальше уже правоохранители сотрудничают с родственниками для сравнения этих данных.