Гайдай: жители Луганской области отказываются от эвакуации

Жители Луганской области отказываются от эвакуации. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Люди от эвакуации отказываются! Сегодня из Луганщины вывезли только 20 человек. 18 лисичан и двое северодончан выбрали сегодня безопасность и уже направляются к спокойной жизни. По призыву эвакуироваться соглашаются лишь единицы, но обстрелы наоборот только усиливаются" , - говорится в сообщении.

Он добавил, что для оставшихся завезены гуманитарные грузы.

Из других городов эвакуация осложнена из-за постоянных обстрелов российскими войсками жилых массивов.