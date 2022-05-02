Советник мэра: оккупанты устроили в Мариуполе информационную блокаду
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе сейчас полная информационная блокада. Об этом он написал на своем официальном Телеграм-канале.
По его словам,
"оккупанты наглухо закрыли все информационные потоки в город и наружу".
"Можно удивляться, но мариупольцы сейчас в городе уверены, что российские солдаты маршируют по Крещатику, Харьков под контролем России и каждого мужчину из Мариуполя при выезде отправляют на фронт", – пишет советник мэра.
Более того, он рассказал, что для удержания этой блокады оккупанты жестко контролируют съемку фото- и видеоматериалов.
"Ты не можешь начать делать даже селфи без отдельного разрешения солдат, а даже при его получении – русский солдат всегда рядом и контролирует, что ты снял. Снимать в городе могут только пропагандисты и «волонтеры» от ФСБ. Именно поэтому вы можете увидеть или точно вывернутые кадры «благодарных мариупольцев» или что-то снято быстро с машины", – рассказывает Андрющенко.
Кроме того, он добавил, что
"при выезде на фильтрацию тоже удаляется весь контент, который может показать правду жизни".
"Поэтому мы удивляемся «картинкам мирной жизни», а мариупольцы ужасаются тому, что «Зеленский назвал всех мариупольцев предателями и пообещал тюрьму каждому». Поэтому мы продолжим говорить правду о Мариуполе. И просим всех приобщаться к Потоку правды. Информация – это оружие", – отметил советник.