Советник мэра: оккупанты устроили в Мариуполе информационную блокаду

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе сейчас полная информационная блокада. Об этом он написал на своем официальном Телеграм-канале﻿.

По его словам, "оккупанты наглухо закрыли все информационные потоки в город и наружу" .

"Можно удивляться, но мариупольцы сейчас в городе уверены, что российские солдаты маршируют по Крещатику, Харьков под контролем России и каждого мужчину из Мариуполя при выезде отправляют на фронт", – пишет советник мэра.

Более того, он рассказал, что для удержания этой блокады оккупанты жестко контролируют съемку фото- и видеоматериалов.

"Ты не можешь начать делать даже селфи без отдельного разрешения солдат, а даже при его получении – русский солдат всегда рядом и контролирует, что ты снял. Снимать в городе могут только пропагандисты и «волонтеры» от ФСБ. Именно поэтому вы можете увидеть или точно вывернутые кадры «благодарных мариупольцев» или что-то снято быстро с машины", – рассказывает Андрющенко.

Кроме того, он добавил, что "при выезде на фильтрацию тоже удаляется весь контент, который может показать правду жизни" .