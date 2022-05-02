ВСУ: более 100 гражданских из Азовстали прибыли в Запорожье
Более ста гражданских жителей Мариуполя, которые два месяца скрывались в "Азовстале", прибыли в Запорожье. Об этом сообщает военная служба правопорядка ВСУ.
"Сегодня удалось эвакуировать более ста женщин, детей и пожилых людей. Все они получают все необходимое – горячее питание, медикаменты, продукты. Медики осматривают пострадавших. Людям оказывают психологическую помощь", - говорится в сообщении.
Все эвакуированные получат в Запорожье убежища.