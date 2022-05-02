Квин: посольство США до конца месяца может вернуться в Киев

Посольство США может до конца этого месяца возобновить работу в Киеве. Сейчас дипломатическое ведомство будет работать во Львове.﻿ Об этом, со ссылкой на брифинг временно поверенной в делах США в Украине Кристины Квин, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Мы планируем сначала ездить из Польши в Украину. Потом со временем, несколько недель, мы планируем оставаться во Львове. До конца месяца, надеемся, будет возможность переехать в Киев" , – заявила Квин.

Кроме того, Кристина Квин сообщила, что новый посол США в Украине прибудет в Киев сразу же после своего назначения. Американский Сенат должен в ближайшее время рассмотреть этот вопрос.