Квин: посольство США до конца месяца может вернуться в Киев
Посольство США может до конца этого месяца возобновить работу в Киеве. Сейчас дипломатическое ведомство будет работать во Львове. Об этом, со ссылкой на брифинг временно поверенной в делах США в Украине Кристины Квин, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
"Мы планируем сначала ездить из Польши в Украину. Потом со временем, несколько недель, мы планируем оставаться во Львове. До конца месяца, надеемся, будет возможность переехать в Киев", – заявила Квин.
Кроме того, Кристина Квин сообщила, что новый посол США в Украине прибудет в Киев сразу же после своего назначения. Американский Сенат должен в ближайшее время рассмотреть этот вопрос.
"Как только Сенат подтвердит ее кандидатуру, она прибудет в Украину. Я думаю, что скоро этот вопрос будет рассматриваться", – рассказала дипломат.