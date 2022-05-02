"Может быть продлена": командование ВСУ рассказало о ходе мобилизации

Командование Вооруженных сил Украины допускает продление всеобщей мобилизации после истечения трехмесячного срока с 24 февраля в случае возникновения такой необходимости.﻿ Об этом во время пресс-конференции в понедельник, 2 мая, сообщил начальник управления персонала штаба Сухопутных войск Роман Горбач, сообщает Новое время.

"Все будет зависеть от обстановки, которая сложится на тот период, и если надо будет дальше пополнять ряды наших воинских частей военнослужащими, руководством государства в случае необходимости будет принято решение о продлении сроков этой мобилизации" , — пояснил он.

При этом Горбач отметил, что за более чем два месяца с начала полномасштабного вторжения РФ количественные и качественные показатели мобилизации "выполнены на 100%" .

"Мобилизация продолжается, но продолжается в значительно меньшем темпе, потому что в конце февраля и начале марта в большой степени был укомплектован боевой компонент как ВСУ, так и других сил обороны. Сейчас мы проводим только доукомплектование воинских частей. То есть, сейчас темпы намного ниже, но мобилизация идет согласно плану" , — заявил военный чиновник.

Он также подчеркнул, что эта мобилизация отличается от той, которая была в 2014 году.