В Украине отреагировали на заявления Лаврова о "еврейской крови" Гитлера

В Офисе президента заявили, что слова главы МИД России Сергея Лаврова о еврейской крови Гитлера и сравнение Зеленского с ним является проявлением антисемитизма.

Так, руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram написал, что антисемитизм России становится все более очевидным.

"Теперь глава МИД РФ Сергей Лавров сравнивает Владимира Зеленского с Гитлером, убившим 6 миллионов евреев. Потому, по мнению Лаврова, "самые отъявленные антисемиты, как правило, евреи" , - написал Ермак.

Таким образом, Лавров "старается объяснить свою чепуху о "денацификации", фактически ставя под сомнение существование уже не только украинской нации, но и Холокоста".

"Это пещерный антисемитизм, прикрывающий теории заговора, на которых всегда строятся диктаторские режимы" , – написал Ермак.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что такое заявление - еще одно свидетельство, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии.

"Пытаясь переписать историю, Москва просто ищет аргументы для оправдания массовых убийств украинцев" , - написал Подоляк.

По его мнению, можно сделать выводы, что РФ неадекватно оценивает мир и свое место в нем, обвиняет еврейский народ в провоцировании войны, пересматривает мировую историю в пользу нацизма и права на убийство, а также расширяет военный арсенал, не гнушаясь технологиями терроризма и геноцида

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в более широком смысле слова Лаврова демонстрируют, что современная Россия полна ненависти к другим народам.

"Министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит. Его отвратительные комментарии оскорбительны для Президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа" , - написал Кулеба.

Напомним, Лавров во время интервью телекомпании Mediaset назвал евреев "самыми большими антисемитами" и заявил, что "у Гитлера была еврейская кровь". Также он упомянул о еврейских корнях президента Украины Владимира Зеленского и сравнил его с Гитлером.

В Израиле уже отреагировали на это заявление. Глава МИД Израиля сказал, что ждет извинений со стороны Лаврова и вызывает российского посла в МИД.