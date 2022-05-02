ГУР: в РФ проводят кампанию по набору "добровольцев"
В России активизируется кампания по набору "добровольцев" на военную службу по контракту. Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.
Предполагается, что они должны восстановить потери личного состава подразделений, участвовавших в боевых действиях на территории Украины. Также планируется формирование нескольких новых подразделений. При подписании контрактов отдается предпочтение тем, кто раньше проходил военную службу.
"Военное руководство РФ установило четкие "нормы набора": для Дальневосточного и Сибирского федеральных (округов - ред) это 200 "добровольцев" еженедельно. При этом в Москве набор вообще не проводится", - говорится в сообщении.
Для мотивирования к прохождению службы с "добровольцами" проводятся агитационные мероприятия.
"В частности, повторяются традиционные российские нарративы о "коллективном Западе" и "несуществующей Украине". Также обещается повышенное материальное обеспечение и льготы", - сообщает ГУР.