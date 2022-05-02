ГУР: в РФ проводят кампанию по набору "добровольцев"

ГУР: в РФ проводят кампанию по набору "добровольцев"
Фото: Facebook

В России активизируется кампания по набору "добровольцев" на военную службу по контракту. Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

Предполагается, что они должны восстановить потери личного состава подразделений, участвовавших в боевых действиях на территории Украины. Также планируется формирование нескольких новых подразделений. При подписании контрактов отдается предпочтение тем, кто раньше проходил военную службу.

"Военное руководство РФ установило четкие "нормы набора": для Дальневосточного и Сибирского федеральных (округов - ред) это 200 "добровольцев" еженедельно. При этом в Москве набор вообще не проводится", - говорится в сообщении.

Для мотивирования к прохождению службы с "добровольцами" проводятся агитационные мероприятия.

"В частности, повторяются традиционные российские нарративы о "коллективном Западе" и "несуществующей Украине". Также обещается повышенное материальное обеспечение и льготы", - сообщает ГУР.

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