Politico: послы ЕС получат проект санкций против РФ уже завтра

Представители стран-членов Европейского Союза уже 3 апреля могут получить для ознакомления 6-й пакет антироссийских санкций. По введению нефтяного эмбарго поступают противоречивые вести, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

Об этом пишет Politico.

Новый пакет санкций против РФ Еврокомиссия может предложить обсудить послам стран-членов Евросоюза уже во вторник, 3 мая. Ввести же ограничения должны до 9 мая.

Новые ограничения будут предусматривать персональные санкции и усложнения деятельности финансовых учреждений, например "Сбербанка". Кроме того, 6-й пакет санкций должен включать в себя поэтапное эмбарго на нефть из РФ. Его якобы запретят за несколько раундов до конца 2022 года.

Немецкий телеканал ZDF со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что в Евросоюзе не осталось государств, выступающих против эмбарго на российскую нефть. Однако спикер правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг снятие Будапештом вето на введение ограничений на покупку нефти из РФ.