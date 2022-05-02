Politico: послы ЕС получат проект санкций против РФ уже завтра

Politico: послы ЕС получат проект санкций против РФ уже завтра

Представители стран-членов Европейского Союза уже 3 апреля могут получить для ознакомления 6-й пакет антироссийских санкций. По введению нефтяного эмбарго поступают противоречивые вести, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

Об этом пишет Politico.

Новый пакет санкций против РФ Еврокомиссия может предложить обсудить послам стран-членов Евросоюза уже во вторник, 3 мая. Ввести же ограничения должны до 9 мая.

Новые ограничения будут предусматривать персональные санкции и усложнения деятельности финансовых учреждений, например "Сбербанка". Кроме того, 6-й пакет санкций должен включать в себя поэтапное эмбарго на нефть из РФ. Его якобы запретят за несколько раундов до конца 2022 года.

Немецкий телеканал ZDF со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что в Евросоюзе не осталось государств, выступающих против эмбарго на российскую нефть. Однако спикер правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг снятие Будапештом вето на введение ограничений на покупку нефти из РФ.

Новости

Популярные темы форума

analytics