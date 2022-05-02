Ракетный обстрел по Одессе: есть погибшие и пострадавшие

Российские военные нанесли ракетный удар по Одессе. В результате огня есть пострадавшие и погибшие, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы" , - пишет Марченко.

По словам главы Одесской ОГА, в результате огня есть погибшие и пострадавшие, однако их количество пока не уточняется.

Напомним, в Одессе, 2 мая, раздался громкий взрыв. Позже стало известно, что оккупанты ракетами повредили инфраструктурные объекты города и религиозное сооружение.