Ракетный обстрел по Одессе: есть погибшие и пострадавшие
Российские военные нанесли ракетный удар по Одессе. В результате огня есть пострадавшие и погибшие, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Об этом заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
"Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы", - пишет Марченко.
По словам главы Одесской ОГА, в результате огня есть погибшие и пострадавшие, однако их количество пока не уточняется.
Напомним, в Одессе, 2 мая, раздался громкий взрыв. Позже стало известно, что оккупанты ракетами повредили инфраструктурные объекты города и религиозное сооружение.