Кабмин разрешил АЗС продавать премиальное топливо без ограничений, но при условием

Кабмин разрешил АЗС продавать премиальное топливо без ограничений, но при условием

Кабинет министров отменил верхнюю границу стоимости премиального топлива для украинских автозаправочных станций, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

Правительство отчиталось о положении дел в отечественной энергетике на вечер понедельника. Кабмин разрешил повысить цены на топливо премиум-класса, если будет исполнено другое условие.

"Кабинет министров Украины убрал потолок цены на премиальное горючее для АЗС при условии торговли горючим и по регулируемым ценам", – говорится в сообщении.

Ранее Кабмин повысил предельный уровень торговых надбавок на дизтопливо и бензин. Такие шаги должны сделать невозможным дефицит топлива на АЗС.

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