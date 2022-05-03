На границе Украины с Румынией откроют новые пункты пропуска

Кабинет министров одобрил распоряжение об открытии двух пунктов пропуска на границе с Румынией: "Дяковцы" и "Красноильск", сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Отмечается, что такой шаг был насущным с учетом погрузки транспортных потоков и численного перемещения людей через пункты пропуска через военную агрессию РФ против Украины.

Одобренным распоряжением, в частности, предусмотрено, что после обеспечения Гостаможслужбой и Госпогранслужбой работы соответствующих подразделений вновь пункты пропуска будут действовать следующим образом:

пункт "Дяковцы" – для пешеходного и автомобильного сообщения (включая автобусы), кроме грузового, с постоянным режимом функционирования и круглосуточным временем работы;

пункт "Красноильск" – для пешеходного и автомобильного сообщения (до 3,5 тонны), кроме грузового, с постоянным режимом функционирования и временем работы с 8 до 20 часов.